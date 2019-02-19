Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс: «Мы готовы поддерживать диалог с Россией»

Нет секрета, что российско–латвийские отношения испытывают определенные трудности: одна сторона подозревает россиян в недружественных планах, заявляя о намерении получить «приличную» компенсацию за советский период, а другая сторона обвинила соседа в гонениях на русский язык и в неравноправном положении неграждан. Взаимные упреки и обвинения продолжаются не один год. Наступит ли то время, когда два государства найдут общий язык? Возможно ли достичь взаимопонимания между двумя странами? Наш спецкор в странах Прибалтики попросил министра иностранных дел Латвии г-на Эдгарса Ринкевичса разъяснить ситуацию с позиции своего государства. Глава МИД Латвии любезно согласился.

- Благодарю Вас, г-н Ринкевичс, что Вы согласились ответить на вопросы нашему изданию «Аргументы Недели». Вопрос следующий: готов ли глава МИД Латвии встретиться с главой МИД России для официальной беседы. Планируется ли такая встреча?

- Латвия готова поддерживать диалог с Россией и решать практические вопросы в сферах, которые соответствуют интересам обеих сторон. В ближайшее время встреча министров иностранных дел Латвии и России не планируется.

- Г-н министр, будет ли Латвия и далее требовать компенсацию за годы нахождения в СССР?

- Нет сомнения, что тоталитарный режим СССР причинил ущерб Латвии. Еще 12 мая 2005 года парламент Латвии принял декларацию об осуждении тоталитарного коммунистического оккупационного режима, реализованного в Латвии СССР. Декларацией одновременно было поручено правительству Латвии поддерживать требование к РФ о возмещении государству Латвии и его жителям причиненного в результате оккупации ущерба, и о возвращении в Латвийскую Республику вывезенных архивных материалов (также архивы КГБ ЛССР). С этой целью была создана специальная комиссия, чтобы произвести подсчет ущерба, причиненным тоталитарным коммунистическим и оккупационным режимом. Правительство пока не рассматривало дальнейшие шаги по этому вопросу.

- По мнению МИД Латвии (информация из латвийских СМИ), следует, что РФ нарушает международные права и нормы. Почему существует такое мнение?

- Не секрет, что наши отношения с Российской Федерацией являются сложными и обусловлены определенными обстоятельствами: для нас неприемлемы действия РФ, нарушающие принципы международного права, и применения силы по отношению к соседям. Начало этой агрессивной и провокационной внешней политики было заложено еще в 2008 году – агрессией против Грузии. Эта политика продолжается противозаконной аннексией Крыма, которая началась в 2014 году. Кроме того, ситуацию обострили действия России в Керченском проливе, что явно противоречит суверенитету Украины и международному праву. Также для нас неприемлема проводимая Россией политика информационной войны, которая направлена на разрушение демократии, основных принципов прав человека и власти закона в других демократиях.

- Г-н Ринкевичс, насколько Латвия заинтересована в сотрудничестве с РФ? И в каких сферах?

- Мы заинтересованы продолжить сотрудничество с Россией: на уровне экспертов в сферах практического сотрудничества. Например, в транспорте и логистике, пограничной охране, таможенных вопросах, в борьбе с организованной преступностью и нелегальной миграцией.

- Возможны ли, в будущем, более позитивные отношения между Латвией и Россией? Как Вы считаете?

- В том случае, если Россия пересмотрит свою политику по отношении к соседним странам, и начнет соблюдать международное право. Тогда наши отношения будут пересмотрены.