Могерини: санкции Евросоюза против РФ не останутся навсегда

Представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини в понедельник заявила, что санкции ЕС в отношении Российской Федерации не останутся навсегда.

Могерини по прибытии на встречу глав Министерств иностранных дел Евросоюза подчеркнула, что ЕС рано или поздно снимет санкции с России, однако пока время для их отмены не пришло.

Дипломат отметила, что ограничения в отношении РФ не должны оставаться навсегда, но в настоящий момент нет условий для их отмены. Могерини добавила, что Европейский союз сейчас сохраняет единство насчет продления санкций и ожидает позитивного развития ситуации, передает ТАСС.