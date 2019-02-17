В ДНР сообщили об обстреле окраин Донецка силовиками ВСУ

В ДНР сообщили, что подразделения украинских силовиков в воскресенье открыли огонь по району "Вольво-центра" на северо-западной окраине Донецка, выпустив за час более 20 мин и снарядов.

По сообщениям совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, всего более 40 мин калибром 120 и 82 миллиметра было выпущено ВСУ по окраинам и пригородам Донецка менее чем за три часа.

Также в ходе обстрелов украинские силовики применили гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. В результате произошедшего повреждены три дома на западе Донецка. Мирные жители не пострадали.