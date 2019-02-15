Россия теряет Беларусь

С 2014 года белорусское руководство опасается вторжения России. И боится, что авиабаза, которую хочет разместить Кремль в Белоруссии, сыграет роль, аналогичную роли Черноморского флота в присоединении Крыма. Эти фантомные страхи Лукашенко и его приближённых видны невооружённым глазом.



По словам белорусского политолога Кирилла Аверьяного-Минского, даже завися от России, Лукашенко строит свой «Форт Трамп» в гуманитарной сфере. За последние годы в белорусской исторической науке победила концепция, согласно которой Белоруссия является преемницей не Руси, а Великого княжества Литовского и Речи Посполитой. Эта мысль теперь проходит красной нитью во всей учебной исторической литературе. Великороссы, в свою очередь, изображаются оккупантами. Как грибы после дождя в Белоруссии появляются памятники литовским князьям.



Все хоть сколько-нибудь пророссийские деятели, которые находились во власти, отстранены от постов. Разговоры в российской прессе, что хорошо бы присоединить Белоруссию к России, начались как раз после того, как Лукашенко зачем-то стал противопоставлять себя Москве. При репутации верного союзника к нему не было бы никаких вопросов. По белорусскому телевидению о России говорят либо плохо, либо никак. Людям промывают мозги рассказами о том, как ужасно жить в олигархической бандитской стране.



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