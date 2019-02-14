Раскрыто имя третьего подозреваемого в отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Как сообщает расследовательская группа Bellingcat, он является высокопоставленным офицером ГРУ.

"Третий подозреваемый в деле об отравлении Скрипалей идентифицирован как Денис Сергеев, высокопоставленный офицер ГРУ", - сообщила организация на своей странице в социальной сети Twitter.

Сотрудники Bellingcat вели расследование совместно с изданием The Insider, чешским Respekt и финской Helsingin Sanomat. Они утверждают, что Сергеев - выпускник Дипломатической академии МИД РФ.

В ГРУ он работал под псевдонимом Сергей Вячеславович Федотов. В настоящее время, по данным издания, Сергеев имеет звание полковника или генерал-майора. Свое "альтер эго" он получил в 2010 году.