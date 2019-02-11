В Сети смеются над украинскими зенитчиками, обстрелявшими склад в Краматорске

Начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов сообщил, что пьяные украинские зенитчики нанесли удар по складу в Краматорске. Уничтоженное хранилище принадлежало ВСУ. Пьяные военные ВСУ обстреляли свой склад с оружия и боеприпасов в Краматорске

По его словам, трое украинских военных "традиционно перебрали со спиртным" и "решили поиграть" с переносным зенитным ракетным комплексом (ПЗРК) "Игла". "Игры" украинцев закончились выстрелом.

Как утверждают в ДНР, попадание ракеты, которую украинские военные, находясь в нетрезвом состоянии, запустили по ошибке, вызвало мощный пожар на складе с боевой техникой, оружием и боеприпасами.

В результате пожара было уничтожено три ПЗРК "Игла", 10 ракет к ним, два пулемета и тысяча патронов калибра 7.62 мм. Однако, по словам Безсонова, в документах ВСУ значатся иные цифры.

Командование дивизиона дополнительно дописало две тысячи патронов калибра 7.62 мм, тысячу патронов калибра 5.45 мм, а также пять тепловизоров "Арчер", которых на складе не было изначально.

Как ранее сообщали АН, по мнению начальника пресс-службы, командование воспользовалось сложившейся ситуацией, чтобы "замести следы": скрыть сбыт оружия и боеприпасов на черном рынке.

Пользователи Сети иронизируют над действиями бойцов ВСУ, которые открыли огонь по своему складу. Некоторые из них решили, что военные нарочно совершили "ошибку", а затем "решили это отметить".

Другие предположили, что все эти действия идеально вписываются в рамки Минских соглашений. А кто-то из пользователей поинтересовался в Facebook: "Там очередного боинга мимо не пролетало?".