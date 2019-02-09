Госдеп: США решительно выступают против газопроводов из России

Руководство Соединенных Штатов Америки продолжает решительно выступать против газопроводов из России. Об этом днем в минувшую пятницу, 8 февраля, сообщила представитель Госдепартамента США.

Подчеркивается, что Вашингтон не поддерживает реализацию проекта "Северный поток – 2" и создание второй ветки "Турецкого потока".

Как уточняет ТАСС, ссылаясь на заявление Госдепартамента, эти газопроводы представляют для энергетического сектора Европы и национальной безопасности европейских стран серьзную угрозу. Кроме того, они могут нанести серьезный ущерб экономике и безопасности Украины.