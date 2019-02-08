Директор Национальной разведки США Дэниел Коутс на докладе в Сенате без стеснения заявил, что разведывательное сообщество Америки контролирует весь земной шар. И в последнее время, исходя из содержания доклада сенаторам, космополиты боятся киберугроз. На борьбу с ними будут брошены существенные ресурсы, при этом остальные направления разведки претерпели небольшие изменения.



Каких же угроз из Интернета опасаются американцы? Прежде всего взломов систем здравоохранения, служб безопасности, банковской сферы, систем жизнеобеспечения. Даже из бытовых приборов, прописанных в стратегии, может выскочить чёрт, как из табакерки.



Чтобы защитить уязвимые отрасли спецслужбы попытаются сначала сами понять, чем могут быть для них опасны потенциальные противники, а потом проинформируют правительственные структуры и подскажут, какие необходимо принять меры. Параллельно разведчики будут работать над своим мастерством по добыванию данных - сами будут взламывать сервера противников или что ещё можно добавить к аналитической работе? Не уточняется. Ну и собираются подключить военных разведчиков к планированию и принятию решений в дипломатической, информационной, военной, экономической, финансовой, разведывательной, юридической сферах.



Надо полагать, что объяснять, кого они записали в вероятные противники, нет необходимости. А вот российские депутаты, не заморачиваясь так глубоко, придумали простой и дешёвый способ избавиться от киберугроз - просто перерубить кабель. Говорят, крупные интернет-операторы даже предлагают провести учебную тренировку.



