Лукашенко выразил соболезнования родным Сергея Юрского

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким народного артиста РСФСР Сергея Юрского. Актер скончался сегодня утром в возрасте 82 лет от остановки сердца.

В телеграмме с соболезнованиями Александр Лукашенко отметил талант, врожденную интеллигентность, обаяние, профессионализм и уникальную манеру игры Сергея Юрского. Актер создал сотни запоминающихся ролей, которые стали примером высокого искусства, отмечается в сообщении.

«Образы, воплощенные им в кино и на сцене, неизменно покоряли публику психологической достоверностью, глубиной и силой характера. Светлая память об этом замечательном человеке навсегда останется в наших сердцах», - написал Александр Лукашенко, подчеркнув, что в Белоруссии очень хорошо знают и ценят творчество ушедшего сегодня актера, сообщает БЕЛТА.