Стали известны детали возможного сценария новой войны между Россией и Западом

Отечественный политолог Евгений Сатановский описал вероятный сценарий нового военного столкновения между Российской Федерацией и странами Запада. Соответствующее заявление специалист сделал в телевизионном эфире.

Согласно точке зрения Сатановского, которую он озвучил на одной из программ канала «Россия-1», «полем драки» станет Европа. Первыми под удар попадут государства, разместившие на своей территории элементы американской системы ПРО. Это такие страны, как Польша и Румыния, процитировал Евгения Сатановского сайт politpuzzle.ru.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что на страницах отечественных СМИ появился материал, в котором раскрыты детали «плана расчленения России», подготовленного в Соединенных Штатах.