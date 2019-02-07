Нардепы утвердили изменения в конституцию о курсе Украины в ЕС и НАТО

Украинские народные избранники окончательно утвердили изменения в конституцию Украины, которые закрепляют курс страны на вступление в Европейский союз и НАТО. "За" проголосовали 334 депутата Верховной рады Украины. Хотя достаточно было 300 голосов.

Теперь закон должен подписать Петр Порошенко. Документ вступит в силу на следующий день после опубликования в официальной прессе. В законе также предлагается изъять из переходных положений конституции норму, которая давала правовые основания для базирования Черноморского флота в Крыму, - сообщает РИА Новости.

Предложения об изменениях в конституцию внес Порошенко. Они фиксируют "выбор Украины и ее место как члена европейской семьи", а также интеграцию страны в НАТО. В ноябре 2018 года Рада приняла законопроект в первом чтение.