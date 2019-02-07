В Раде рассказали о новой тактике воюющих друг с другом ВСУ и ополчения Донбасса

Воюющие друг с другом Вооруженные силы Украины и ополченцы Донбасса начали использовать новую тактику. Ее суть раскрыл Дмитрий Тымчук, представитель Верховной Рады.

Как отметил парламентарий, данная тактика предполагает организацию мобильными группами засад на участках, где хорошо просматриваются ближайшие к линии фронта коммуникации врага. Дождавшись подходящего момента, группа открывает огонь по подвижным целям. Подобный способ ведения боевых действий используется сторонами конфликта все чаще, процитировал Тымчука сайт topwar.ru.

Ранее сегодня сообщалось, что комбат непризнанной ЛНР рассказал о тактике ВСУ по постепенному захвату Донбасса.