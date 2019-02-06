Трамп допускает заключение нового соглашения взамен договора о РСМД

Президент США Дональд Трамп не исключил, что после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности страна начнет создавать принципиально новое соглашение по контролю над вооружениями.

В рамках выступления с ежегодным обращением к Конгрессу Трамп отметил, что новый договор должен включат в себя Китай и другие страны.

Американский лидер, однако, не исключил, что соглашение заключить не удастся. В этом случае США будут тратить на военные разработки значительно больше средств, чем другие государства. Кроме того, страна будет активно внедрять инновации, передает в среду, 6 февраля, ТАСС.