Трамп: США создают новейшую систему ПРО

Американский лидер Дональд Трамп в минувший вторник в рамках выступления с посланием к конгрессу "О положении страны" заявил, что США в настоящий момент создают новую систему противоракетной обороны.

По словам Трампа, Штаты уже в течение двух лет занимаются полномасштабным восстановлением вооруженных сил и разрабатывают современную систему ПРО, передает "Свободная пресса".

Глава США также уточнил, что его администрация ни при каких условиях не будет извиняться за то, что отстаивает интересы своего народа.

Отметим, что в рамках послания Дональд Трамп также заметил, что в текущем году бюджет Министерства обороны увеличился на 16 миллиардов долларов и достиг 716 миллиардов.