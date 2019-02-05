Воюющим с республиками Донбасса ВСУ разрешили покупать импортное оружие напрямую

На Украине начали действовать новые правила закупки оружия и военной техники за рубежом. Вооруженные силы Украины, пятый год участвующие в конфликте на территории Донбасса, получили право подписывать контракты напрямую, без посредников.

Как утверждают в Киеве, на введении упрощенной схемы настаивала американская сторона, пишет «Независимая газета». Соединенные Штаты собираются в 2019 году выделить на усиление украинской обороноспособности 250 млн долларов. По словам депутата Верховной Рады Сергея Пашинского, в качестве условия оказания помощи Вашингтон обозначил внесение законодательных изменений, предусматривающих предоставление ВСУ права заключать прямые контракты.

Ранее сегодня сообщалось, что беспилотник армии Украины снял на видео удар по командному пункту ополчения Донбасса.