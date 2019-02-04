США существенно увеличат количество военных на границе с Мексикой

Власти Соединенных Штатов Америки намерены существенно увеличить количество военнослужащих на границе с Мексикой. Пока сообщается, что военные пробудут в пограничной зоне в течение девяноста дней.

Подчеркивается, что Пентагон намерен отправить на границу около 3750 военнослужащих, которые должны будут оказать дополнительную поддержку сотрудникам Службы таможенного и пограничного контроля США, передает утром в понедельник "Свободная пресса".

В Министерстве обороны страны уточнили, что общее количество военных, которые находятся в пограничной зоне, достигнет 4350 человек, сообщает ТАСС.