Самолет, в котором летел футболист Сала, найден на дне Ла-Манша

Минувшей ночью стало известно, что на дне Ла-Манша был обнаружен пропавший в январе самолет, на борту которого находился аргентинский футболист, игрок команды "Кардифф Сити" Эмилиано Сала.

Семью спортсмена уже проинформировали о том, что пропавший летательный аппарат удалось найти при помощи поискового судна, передает телеканал Sky News

Напомним, легкий одномоторный самолет Piper Malibu, который летел из французского города Нант в столицу Уэльса Кардифф, в ночь на 22 января текущего года внезапно пропал с радаров. На борту находились два человека — футболист Эмилиано Сала и пилот Дэйв Ибботсон. 24 января сообщалось, что полиция приняла решение прекратить спасательную операцию, поскольку шансов найти людей живыми крайне мало.