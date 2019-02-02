Эксперт оценил заявление Трампа о желании заключить новый ракетный договор

Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Батюк оценил высказывание американского лидера Дональда Трампа о том, что он хотел бы заключить новый ракетный договор вместо ДРСМД.

Эксперт отметил, что подобная переговорная тактика кажется весьма странной, поскольку США выходят из действующего договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, однако при этом отмечают, что неплохо было бы заключить другое соглашение по тому же предмету.

В беседе с RT Батюк уточнил, что возникает целый ряд вопросов, в частности, о том, что между Россией и Штатвми нет доверия, а также о привлечении КНР в переговорный процесс. Специалист не исключил, что такие заявления Трампа являются попыткой успокоить американскую общественность и союзников, которые весьма неоднозначно отнеслись к действиям властей по ДРСМД.