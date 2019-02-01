РФ пообещала ответить на выход США из ДРСМД

В случае выхода США из Договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД), Россия оставляет за собой право на ответную реакцию, заявили сегодня в российском внешнеполитическом ведомстве.

США так и не представили доказательства того, что Россия нарушает ДРСМД. Все обвинения американской стороны в нарушениях основаны на публикациях в твиттере. Поэтому сомнения Вашингтона в прозрачности действий России по соблюдению ДРСМД вызывают удивление российской стороны.

В МИД РФ также подчеркнули, что российская сторона готова к диалогу с США о сотрудничестве в сфере контроля вооружений, сообщает Lenta.ru.