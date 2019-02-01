Видео, как китаец случайно взорвал городскую канализацию
1 февраля 2019, 11:04 [ «Аргументы Недели» ]
Молодой житель Китая при помощи фейерверка случайно взорвал канализационный люк и часть подземного канализационного тоннеля. Видеокадры происшествия опубликованы на портале Youtube.
На представленной записи видно, как мужчина подходит к люку и пытается поместить петарды в канализацию. Внезапно происходит мощный взрыв и в асфальте образуется большая дыра, а улицу заволакивает дымом.
По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. По словам местной полиции, произошла химическая реакция: метан из канализации встретился с дымом от фейерверков, передает портал Рен ТВ.