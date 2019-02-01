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Гуаидо назвал смену власти в Венесуэле выгодной для России и Китая

1 февраля 2019, 08:44 [ «Аргументы Недели» ]

Гуаидо назвал смену власти в Венесуэле выгодной для России и Китая
фото: pixabay.com

Провозгласивший себя президентом Венесуэлы Хуан Гуаидо заявил, что смена власти в Боливарианской Республике должна быть выгодна для России и Китая. Хуан Гуаидо в интервью агентству Reuters, заявил, что Россия и Китай – основные внешнеторговые партнеры Венесуэлы, и он уже пытался наладить связи с этими странами.

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Он рассказал о намерении перехватить у Николаса Мадуро контроль над PDVSA – государственной нефтяной компании, и новым властям придется решить главную задачу - восстановить производство нефти, которое якобы пережило упадок при правительстве Мадуро.

"Мадуро на защищает интересы Венесуэлы, он не защищает чьи-либо инвестиции, а потому не должен быть выгоден для этих стран", - отметил глава парламента Венесуэлы, поддерживаемый сейчас
Латинской Америкой, США, Канадой, Марокко. Его не признали и законным президентом Венесуэлы считаюи Николаса Мадуро Россия, Китай, Турция, Куба.

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