Гуаидо назвал смену власти в Венесуэле выгодной для России и Китая

Провозгласивший себя президентом Венесуэлы Хуан Гуаидо заявил, что смена власти в Боливарианской Республике должна быть выгодна для России и Китая. Хуан Гуаидо в интервью агентству Reuters, заявил, что Россия и Китай – основные внешнеторговые партнеры Венесуэлы, и он уже пытался наладить связи с этими странами.

Власти Италии категорически отказались признать Гуаидо главой Венесуэлы

Гуаидо заверил, что в случае победы оппозиции новое правительство Венесуэлы выполнит все свои обязательства перед кредиторами и владельцами государственных бумаг, среди которых есть и российские компании, - передает РБК.

Он рассказал о намерении перехватить у Николаса Мадуро контроль над PDVSA – государственной нефтяной компании, и новым властям придется решить главную задачу - восстановить производство нефти, которое якобы пережило упадок при правительстве Мадуро.

"Мадуро на защищает интересы Венесуэлы, он не защищает чьи-либо инвестиции, а потому не должен быть выгоден для этих стран", - отметил глава парламента Венесуэлы, поддерживаемый сейчас

Латинской Америкой, США, Канадой, Марокко. Его не признали и законным президентом Венесуэлы считаюи Николаса Мадуро Россия, Китай, Турция, Куба.