Политолог обозначил единственный шанс Тимошенко одолеть Порошенко на выборах

Российский политолог Александр Асафов рассказал, в чем заключается единственный шанс Юлии Тимошенко в борьбе за пост президента Украины с действующим главой государства Петром Порошенко. Соответствующее заявление эксперт сделал в разговоре со СМИ.

Согласно точке зрения Асафова, Порошенко обладает очень большим преимуществом над другими кандидатами на должность президента. Доступ к административному и прочим ресурсам делает украинского лидера практически неуязвимым для его соперников на предстоящих выборах, процитировал аналитика «ПолитЭксперт».

По словам собеседника журналистов, у Юлии Тимошенко, являющейся единственным человеком, способным одолеть Порошенко, есть только один шанс на победу. Руководителю партии «Батькивщина» следует отыскать компромат на президента, который сделает его нелегитимным в глазах Соединенных Штатов, заявил Александр Асафов.