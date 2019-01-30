В Германии сообщили о зависимости от российского газа. Согласно последней информации журналистов, его добыча в Европе стремительно сокращается, а потребность в нем при этом постоянно растет.

В СМИ подчеркнули, что строительство российских газопроводов является для Германии и прочих европейских стран экономически выгодным, так как газ из РФ наиболее доступен по цене, передает kp.ru.

В настоящий момент именно голубое топливо из России покрывает примерно 40 процентов потребности Европы в газе. Более того, после завершения строительства "Северного потока – 2" и "Турецкого потока" данный показатель увеличится снова, поскольку РФ будет обеспечивать топливом больше стран, уточняет немецкое издание Die Welt.