На глазах у посетителей южноафриканского национального парка Крюгера лев провел мастер-класс «Как разбудить спящую львицу и остаться в живых после этого». Даже опытный гид пришел в изумление от увиденного.

Львица, видимо, притомилась, и прилегла отдохнуть прямо на краю дороги. Поэтому джип с туристами притормозил, и эта остановка позволила им стать свидетелями удивительного зрелища.

Из-за дерева в сторону спящей львицы осторожно выдвинулся лев. Подкрадывался он так, как это умеют делать кошки – практически бесшумно, на мягких лапах. «Я и вообразить не мог, что лев поведет себя подобным образом. Я предупредил туристов, что сейчас мы увидим нечто интересное», - сказал гид Джошуа Лункушу, снявший видеоролик.

Приблизившись на достаточное расстояние, лев цапнул спящую самку за бедро и тут же отскочил в сторону. Семейство кошачьих известно быстротой своей реакции: львица моментально проснулась и кинулась в атаку. Однако большой драки не случилось: видимо, они из одного прайда и хорошо знают друг друга. Возможно, лев хотел преподать своей подруге урок бдительности – он-то видел подъехавшую машину с туристами. «Я работаю гидом восемь лет, но впервые столкнулася с чем-то подобным», - прокомментировал Лункушу.