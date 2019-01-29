Питание насекомыми может привести к экологической катастрофе, заявили ученые

Массовое употребление насекомых в пищу может привести к экологической катастрофе, заявили ученые из Шведского университета аграрных культур в Упсала в ответ на рекомендации ООН. Глава Россельхознадзора допустил переход части россиян на пищу из кузнечиков

Ранее Организация объединенных наций (ООН) выпустила рекомендацию увеличить употребление насекомых в пищу. Согласно результатам проведенного ООН исследования, такой вариант питания способен решить проблему нехватки продовольствия на планете.

Фундаментальные научные исследования по данной теме отсутствуют, возразили шведские ученые. Например, блюда из насекомых ценятся за то, что они богаты протеином, но совершенно неизвестно, каковы должны быть требования к корму для самих насекомых, которые позже станут пищей людей.

Неизвестно также, насколько экологически чистой окажется данная отрасль пищевой промышленности. Здесь имеется в виду широкий спектр вопросов: от топлива для обогрева помещений, где выращиваются насекомые, до их транспортировки. А если они сбегут на волю в той стране, куда их специально завезли? Заболевания насекомых также изучены недостаточно хорошо, чтобы гарантировать безопасность человека. Изучение этих и многих других проблем, связанных с применением насекомых в пищу, позволит избежать экологической катастрофы, сообщают «Метеовести».