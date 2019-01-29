Политолог огласил предполагаемую дату разрыва Украиной дипотношений с Россией

Украинский политический эксперт Павел Рудяков рассказал, когда Киев может разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией. Соответствующее заявление аналитик сделал в разговоре с представителями отечественных интернет-СМИ.

Некоторое время назад глава МИД соседнего государства Павел Климкин сообщил, что Украина продолжает искать способы для прекращения дипотношений с Москвой. Павел Рудяков, ставший собеседником издания ФАН, отметил, что данный дипломатический шаг официального Киева неизбежен, поскольку он «вполне вписывается» в логику поведения властей бывшей советской республики.

В качестве предполагаемой даты объявления о разрыве дипотношений политолог назвал 31 марта. Согласно прогнозу Рудякова, президент Петр Порошенко может задействовать данный сценарий, если не попадет во второй тур выборов главы государства.