Взрыв прогремел на химзаводе в Днепропетровской области

На коксохимическом заводе в Днепропетровской области Украины прогремел мощный взрыв. Согласно последней информации пресс-службы украинского МВД, в результате случившегося пострадали пять человек.



Происшествие случилось накануне в городе Каменское на территории ЗАО "Днепровский коксохимический завод", передает сегодня RT. Взрыв газовоздушной смеси с горением битума прогремел в трехэтажном здании смолоперерабатывающего цеха. Пять человек получили ожоги и были доставлены в больницу.

Площадь возгорания составила в общей сложности 200 квадратных метров, вследствие чего технологическое оборудование цеха получило повреждения.