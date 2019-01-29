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Взрыв прогремел на химзаводе в Днепропетровской области

29 января 2019, 11:26 [ «Аргументы Недели» ]

Взрыв прогремел на химзаводе в Днепропетровской области
фото: pixabay.com

На коксохимическом заводе в Днепропетровской области Украины прогремел мощный взрыв. Согласно последней информации пресс-службы украинского МВД, в результате случившегося пострадали пять человек.

Происшествие случилось накануне в городе Каменское на территории ЗАО "Днепровский коксохимический завод", передает сегодня RT. Взрыв газовоздушной смеси с горением битума прогремел в трехэтажном здании смолоперерабатывающего цеха. Пять человек получили ожоги и были доставлены в больницу.

Площадь возгорания составила в общей сложности 200 квадратных метров, вследствие чего технологическое оборудование цеха получило повреждения.

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