Предсказаны опасные для Украины последствия ввода миротворцев в воюющий Донбасс

Претворение в жизнь идеи властей Украины о переброске в зону конфликта в Донбассе миротворческого контингента с возложением на него задачи по разоружению приведет к опасным последствиям для страны. Такого мнения придерживается Андрей Ермолаев, киевский политический эксперт.

По словам аналитика, пригласив миротворцев, украинское руководство «позовет» на войну весь мир. В случае реализации такого сценария бывшая советская республика превратится в арену битвы между несколькими государствами, привел точку зрения Андрея Ермолаева сайт «ПолитНавигатор».

Ранее в понедельник сообщалось, что в армии непризнанной ДНР назвали оптимальное для прорыва к границе с Россией направление удара украинских Вооруженных сил. По данному вопросу в интервью отечественным журналистам высказался спикер ополченцев Эдуард Басурин.