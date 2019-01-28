Большинство граждан РФ выступают против передачи Курил Японии

Большинство жителей Российской Федерации выступают против возможной передачи Курильских островов Японии. Переговоры на вышеуказанную тему активно проводятся между властями стран уже не первый год.

Кто принуждает нас отдать Курилы?

Согласно результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, большинство респондентов высказались категорически против передачи Курил японской стороне, передает "Свободная пресса".

Отмечается, что 79 процентов россиян осведомлены о территориальных претензиях Токио, однако только 14 процентов опрошенных граждан считают, что следует уступить острова Японии. 77 процентов высказались категорически против подобного шага, пишет РИА "Новости".