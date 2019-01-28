Бывший госсекретарь США, бывший кандидат в президенты - основой соперник Дональда Трампа на прошлых выьорах, Хиллари Клинтон может еще раз побороться за пост президента США в 2020 году.

В окружении Клинтон появились разговоры, что политик не исключает своего участия в выборах 2020 года, - сообщает kp.ru.

О том, что бывшая первая леди Соединенных Штатов говорила близким людям, что "не отказывается от идеи участвовать в гонке в 2020 году", - передал телеканал CNN.

Выборы в США пройдут в ноябре 2020 года. О президентских амбициях уже объявили сенатор-демократ от штата Нью-Йорк Кирстен Гиллибранд и е бывший главный управляющий сети кофеен Starbucks Говард Шульц.

Дональд Трамп заявил, что не видит достойных соперников на будущих выборах.