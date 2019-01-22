Бывший глава сети кофеен Starbucks может стать главой страны

Бывший главный управляющий сети кофеен Starbucks Говард Шульц не отрицает возможности попробовать себя в роли кандидата на пост президента Соединённых Штатов.

Шульц предполагает своё участие в выборах президента США как независимого кандидата, которые пройдут в 2020 году, передаёт КП.РУ. Бывший руководитель Starbucks готов пойти на такой шаг, чтобы принести пользу родной стране.

Ранее Шульц не раз критиковал поступки нынешнего президента Америки Дональда Трампа. При этом действия нынешних демократов также не находили одобрения у него, так как, на его взгляд, перешли к более либеральной позиции.