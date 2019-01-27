Немцев призвали отказаться от туалетной бумаги

Немецкая журналистка Лара Тиде в статье, опубликованной Süddeutsche Zeitung, призвала немцев отказаться от туалетной бумаги и обратить внимание на альтернативные способы гигиены.

По ее мнению, отказ от туалетной бумаги положительным образом скажется на окружающей среде, ведь компании отказываются использовать в производстве старую бумагу и закупают свежую древесину.

При этом, по некоторым оценкам, среднестатистическая немецкая семья использует 93 рулона туалетной бумаги ежегодно. Поэтому в качестве замены Тиде предлагает гражданам Германии пользоваться биде.

Предупреждая возможные возражения, журналистка отметила, что при пользовании туалетной бумагой воды в любом случае тратится гораздо больше, в том числе с учетом особенностей ее производства.