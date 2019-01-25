В Кремле заявили, что Мадуро не обращался к Путину за помощью

В Кремле в пятницу, 25 января, заявили, что президент Венесуэлы Николас Мадуро не обращался за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

В рамках телефонного разговора президента Российской Федерации Владимира Путина и его венесуэльского коллеги Николаса Мадуро тема возможного оказания военной или финансовой поддержки Венесуэле со стороны России не обсуждалась, передает сегодня ТАСС.

Напомним, политики побеседовали по телефону вечером в минувший четверг, 24 января.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США пообещал народу Венесуэлы помощь.