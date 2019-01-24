Андрей Мамыкин: новый премьер Латвии сделал свой выбор!

Итак, в Латвии сформировано новое правительство, во главе которого стоит гражданин США Кришьянис Кариньш. Какие изменения произойдут в стране при новом правительстве? Что «на уме» у премьера Латвии? Но главный вопрос: может ли гражданин США быть премьер-министром Латвии? На эти вопросы откровенно ответил политик, евродепутат Андрей Мамыкин.

- Андрей, новое правительство Латвии, наконец, сформировано. Его возглавил представитель партии «Новое Единство» г-н Кариньш. Кто такой Кришьянис Кариньш? Что можно от него ожидать?

- Г-н Кариньш работал со мной в Европейском парламенте, и мы часто летали с ним на самолетах, проводили время в залах ожидания, и, конечно, вели беседы «за жизнь». И у меня создалось впечатление, что г-н Кариньш не понимает, что сегодня происходит в Латвии. Именно. Посудите сами: он с 2004 года только в Латвии, а вырос, жил в Америке. Как он «обосновался» в Латвии? Г-н Кариньш влюбился в хорошую советскую латышку, женился и таким образом «обосновался» в Латвии. Он мне говорил об этом сам. Более того, из его бесед было понятно, что если бы не его семья, то он бы не уехал из Америки. Кстати, бабушка Кришьяниса Кариньша… русская! Это точно! Мы часто вели разговоры на этнические темы: он говорил, что, конечно, в Латвии существует большое смешение кровей, но необходимо стать этническими латышами. Более того, он мне предложил стать, именно, этническим латышом!

- И что вы ответили?

- Я сказал, что не готов к этому! У меня предки староверы! Аж 350 лет! Но суть в другом: идею всем «стать» этническими латышами г-н Кариньш позиционирует открыто. Особенно, когда это касается детей, молодого поколения. Совершенно неважно, что ты родился, например, русским, но должен не просто говорить отлично на латышском, а стать этническим латышом! Вот такая позиция у г-н Кариньша. Все понятно?

- Понятно! Андрей, а как мог гражданин США стать премьер – министром Латвии? Это допустимо?

- У г-н Кариньша двойное гражданство. Гражданство США и Латвии. Например, президент страны может иметь только гражданство Латвии, а что касается премьера, то двойное гражданство допустимо. Но есть нюансы: г-н Кариньш уже принес клятву США. Объясняю! Во время получения гражданства США, г-н Кариньш должен был произнести стандартную для данной процедуры клятву: поддерживать и защищать Конституцию и законы Соединенных Штатов Америки от всех врагов, внешних и внутренних, что будет верой и правдой служить Соединенным Штатам, что, если потребуется, возьмет оружие и будет сражаться на стороне США и т.д. Он уже дал эту клятву. И что делать человеку? Нужно сделать выбор! И г-н Кариньш его сделал: он же родился в штате Делавэр США. Помните, что мэр Вентспилса Айвар Лембергс предложил г-н Кариньшу? Отказаться от гражданства США. Но этого, думаю, не случится. Конечно, народ страны пребывает в некотором шоке, но такие реалии жизни. Если бы на пост премьера претендовал бы, например, гражданин России….Шум бы поднялся огромный! А гражданину Америки, естественно, можно! Повторяю, какой выбор у г-на Каришьша? Либо стать клятвопреступником! Либо работать в интересах США! Вот и весь ответ.

- Произойдут ли кардинальные изменения в стране при новом правительстве?

- Думаю, что нет. Не берусь даже сказать о том, сколько продержится это правительство. Я не буду гадать на кофейной гуще – март или сентябрь. Но у меня нет никаких иллюзий по поводу нового правительства Латвии! Понимаете, у партий, которые сейчас в парламенте….разные интересы. Представители партий, которые сейчас в парламенте, долгое время не разговаривали между собой, судились и т.д. А сейчас «вместе». Это совсем несерьезно. Какие изменения произойдут? Темы же остались старые: националы – русская угроза! Либералы – «0» гражданство даже детям неграждан! А партия «Единство», которое сейчас во главе правительства – символ всех бед! Помните, как в 2009 году они урезали пенсии? А обещали совершенно другое! И таких «нюансов» огромное количество. Что сегодня могут воплотить в жизнь лидирующие партии из того, что обещали на выборах? Думаю, что ничего! Сейчас они отмечают свою победу: пьют водочку, радуются. Но завтра же наступит похмелье! А дальше – работа! И вот тут могут возникнуть сложности. Повторюсь, что я не питаю никаких иллюзий.

- Андрей, у меня вопрос, который интересует разные, простите, слои общества. Речь пойдет о компании « Air Baltic». Вернее, о его главе Мартине Гаус. Зарплата в национальной компании у иностранного руководителя, если можно назвать его руководителем, более миллиона евро в год. Такой, простите, «расклад» удивляет очень, очень, очень многих. Сегодня, пост министра сообщения получил Талис Линкайтс. Наведет ли он порядок в латвийской национальной компании «Air Baltic»?

- Да, зарплата г-н Гауса ОЧЕНЬ приличная. Если учесть, что Мартин Гаус проводит на работе всего пару (может тройку) дней, а дальше улетает к себе куда-то в Германию… на отдых, то такое положение вещей довольно странно. Наведет ли порядок новый министр сообщений? Я его знаю, как большого профессионала в области авиации. И знаю, как порядочного человека. Думаю, что он внесет некоторые изменения в политику национальной авиакомпании. Не исключаю, что г-н Линкайтс попросит г-на Гауса покинуть свой пост. Впрочем, даже если нынешний руководитель покинет свой пост, то государство предложит другому иностранцу занять его место. Покажет время.

- Возможно. Хочется надеяться, что руководить национальной компанией «Air Baltic» будет реальный профессионал, а не тот человек, который уже, до нашей авиакомпании, «развалил» две другие. Впрочем, это мои мысли. Спасибо, Андрей, за интервью!