Японские власти оценили переговоры Путина и Абэ

Генеральный секретарь японского правительства Есихидэ Суга сегодня оценил переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, которые состоялись накануне в Москве.

Есихидэ Суга счел данный контакт "отличным стартом 2019 года" для отношений двух стран. Генсек кабмина, однако, отметил, что процесс заключения мирного договора является непростым, этот вопрос нельзя решить по итогам нескольких переговоров, передает ТАСС.

В Японии назвали переговоры Путина и Абэ конструктивными и отметили, что политики в рамках беседы коснулись различных важных сфер. Итогом разговора стала инициатива продолжать обсуждение мирного договора на уровне министров иностранных дел в феврале.