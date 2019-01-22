Счастье быть похороненным в разрисованном детьми гробу...

В английском городе Бат директора местной школы, которая скончалась от онкологического заболевания, всем миром похоронили в гробу, украшенным рисунками учеников школы.



В день своей смерти Сью Ист, так звали директора школы, написали своим питомцам прощальное письмо, в котором сравнила смерть с плаваньем в лодке за горизонт - как в книге Клайвa Стейплзa Льюиca "Покоритель зари, или Плавание на край света".



"Никогда не забывайте, что волшебство можно найти в любой ситуации, какой бы сложной она ни была", - завершила последнее послание к детям Ист. Попрощаться с педагогом пришло около 700 человек: коллеги, ученики и родители.



