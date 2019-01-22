В Ливерпуле водитель экскаватора разгромил ковшом отель из-за невыплаты зарплаты

Водитель экскаватора в британском городе Ливерпуле протаранил холл отеля. Согласно последней информации осведомленных источников, мужчина решился на этот шаг из-за невыплаты заработной платы.

Водитель сел в кабину экскаватора, поднялся на нем по ступенькам, а затем начал использовать ковш в качестве тарана. Он разбил стеклянные двери гостиницы, а затем стал громить помещение изнутри, передает во вторник утром, 22 января, информационный портал "Свободная пресса".

Очевидцы отмечают, что водителю спецтехники не выплатили около 600 фунтов. Вероятно, это и стало причиной столь агрессивного поступка.