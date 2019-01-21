В Китае подтвердили рождение генетически модифицированных детей

Китайские власти в ходе расследования эксперимента, который провел ранее ученый Хэ Цзянькуй, подтвердили рождение генетически модифицированных близнецов и еще одну беременность ГМ-ребенком. Создавшему генно-модифицированных детей ученому грозит смертная казнь

26 ноября 2018 года китайский ученый Хэ Цзянькуй взбудоражил научный мир и общественность заявлением, что ему удалось впервые в истории изменить ДНК человеческого эмбриона. Исследователь заявил, что в результате его беспрецедентного эксперимента с применением технологии CRISPR на свет появились девочки-двойняшки, геномы которых способны противостоять заражению ВИЧ-инфекцией.

Крупнейшие мировые научные журналы назвали рождение генно-модифицированных детей одним из главных событий 2018 года, а Всемирная организация здравоохранения создала экспертную группу по изучению вопросов редактирования человеческого генома. Китайские власти, Национальная комиссия по здравоохранению и университет, в котором ученый проводил эксперимент, занялись расследованием.

Комиссия, проводившая расследование, подтвердила, что в результате эксперимента родились девочки-близнецы, получившие имена Лулу и Нана. Еще одна участница эксперимента оказалась на данный момент беременна. Эксперты заявили, что ученый грубо нарушил не только законодательство, но и этические нормы. Ему может угрожать суровое наказание, сообщает «МК».