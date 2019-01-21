Филарет раскрыл, как отобрать у УПЦ Киево-Печерскую лавру

Глава "Киевского патриархата" Филарет (Денисенко) раскрыл, как Украина может забрать Почаевскую Лавру и Киево-Печерскую Лавру, принадлежащие УПЦ Московского патриархата. По словам так называемого почетного патриарха украинской "новой церкви", отобрать Лавры можно с помощью юридического механизма, недавно принятого Верховной Радой Украины.

В Госдуме отреагировали на заявление Филарета

В эфире телеканала ТСН Филарет рассказал, что "Рада приняла механизм, как общество может перейти в "новую церковь", и они должны, пользуясь этим законом, собрать братию".

"Они должны перерегистрироваться в Российскую православную церковь, а они не захотят, и тогда они не будут иметь права юридического лица. А не будут иметь права юридического лица – лишатся многого, в том числе и Лавры", - заявил Филарет.

По его словам, Киево-Печерская Лавра - это украинская святыня и "должна принадлежать украинской церкви, а не российской", - передает РИА Новости.

Напомним, Филарет стал именовать себя Патриархом Киевским и всея Руси-Украины.

Русская православная церковь лишила Филарета сана в 1992 году после того, как он объявил о создании "Украинской православной церкви Киевского патриархата". Через пять лет Филарет был предан анафеме. Синод Константинопольского патриархата восстановил его в церковном общении в октябре 2018 года.