СМИ: Тереза Мэй планирует реализовать «план Б» по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена сообщить британскому парламенту о «плане Б» по Brexit уже в ближайшее время. Британский премьер размышляет о внесении поправок в Белфастское соглашение для разрешения ситуации вокруг сделки по выходу страны из ЕС.

Вотум недоверия правительству Мэй "провалился"



По данным издания The Daily Telegraph, Мэй может внести поправки в соглашение о политическом урегулировании конфликта в Северной Ирландии. При этом премьер-министр Великобритании собирается заверить Ирландию в том, что Британия не стремиться к «жесткой границе» с островом после Brexit, - сообщает Газета.ру.

Напомим, на прошлой неделе парламент Великобритании отверг предложенное Терезой Мэй соглашение по Brexit. Подобное решение открыло путь для большого количества разных сценариев развития событий.