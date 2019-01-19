Эксперт оценил высказывание Киева о приобретении российской нефти в Белоруссии

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в субботу оценил заявление украинского политика о том, что Киев приобретает российскую нефть у Белоруссии.

Ранее подобное заявление сделал замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

Оленченко в беседе с RT отметил, что подобные высказывания демонстрируют лицемерие украинских властей. По его словам, стоимость нефтепродуктов, которые закупаются в Белоруссии и которые изготавливаются из российской нефти является конкурентоспособной для структур Украины и потребителей страны. Однако присутствует и желание продемонстрировать, что украинская сторона противостоит РФ и дистанцируется от нее.