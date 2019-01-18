В Демпартии США утверждают, что их серверы атаковали хакеры из России

В СМИ появилась информация о том, что хакерская группировка Cozy Bear или APT29, которая якобы связана с РФ, предприняла попытку атаковать серверы Национального комитета Демократической партии США.

Речь идет о фишинговой атаке сразу на несколько десятков электронных почтовых ящиков. Это произошло во время проведения промежуточных выборов в Конгресс, которые состоялись в ноябре прошлого года, уточнил утром в пятницу, 18 января, телеканал ABC.

В сообщении подчеркивается, что хакеры, которые якобы напрямую связаны с "российской разведкой", так и не смогли достичь своей цели.