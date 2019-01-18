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Пушков о планах Трампа по ПРО: "Это красиво звучит на словах"
18 января 2019, 07:59 [ «Аргументы Недели» ]
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал планы президента США Дональда Трампа расширить противоракетную оборону Соединенных Штатов.
Как считает Пушков, Трамп, представляя обновленную стратегию по развитию ПРО США, "просто подыгрывает мифу о грядущей неуязвимости CША". Российский политик сомневается, что в США проект будет реализован.
Пушков написал свой комментарий в Твиттер: "Трамп вслед за Бушем-младшим и Обамой пытается создать непробиваемый купол ПРО над США. Это красиво звучит на словах, но вряд ли реализуемо на практике. Трамп просто подыгрывает мифу о грядущей неуязвимости CША, как требует американская военная доктрина. Но миф остаётся мифом".
Пентагон опубликовал обзорный доклад о политике США по ПРО, в котором российское гиперзвуковое оружие названо «бросающим вызов» и представляющим угрозу.
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