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В Пентагоне назвали гиперзвуковое оружие России вызовом и угрозой
17 января 2019, 22:04 [ «Аргументы Недели» ]
Пентагон опубликовал обзорный доклад о политике США в области противоракетной обороны (ПРО), в котором российское гиперзвуковое оружие названо «бросающим вызов» и представляющим угрозу.
«Россия и Китай разрабатывают передовые крылатые и гиперзвуковые ракеты. Они способны достигать исключительной скорости и летать по непредсказуемым траекториям. Это бросает вызов существующим оборонительным системам», - сообщается в докладе американского военного ведомства.
В докладе также обращается внимание на то, что российское гиперзвуковое оружие представляет угрозу для американской системы противоракетной обороны (ПРО), которую США развертывают по всему миру. И американская политика в области ПРО должна ответить на эти «бросающие вызов реалии», передает RT.
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