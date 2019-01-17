В Пентагоне назвали гиперзвуковое оружие России вызовом и угрозой

Пентагон опубликовал обзорный доклад о политике США в области противоракетной обороны (ПРО), в котором российское гиперзвуковое оружие названо «бросающим вызов» и представляющим угрозу.

«Россия и Китай разрабатывают передовые крылатые и гиперзвуковые ракеты. Они способны достигать исключительной скорости и летать по непредсказуемым траекториям. Это бросает вызов существующим оборонительным системам», - сообщается в докладе американского военного ведомства.

В докладе также обращается внимание на то, что российское гиперзвуковое оружие представляет угрозу для американской системы противоракетной обороны (ПРО), которую США развертывают по всему миру. И американская политика в области ПРО должна ответить на эти «бросающие вызов реалии», передает RT.