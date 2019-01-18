США могут отменить пошлины на китайские товары

В СМИ появилась информация о том, что власти США рассматривают возможность отмены пошлин на китайские товары. Это может быть сделано для стимуляции торговых переговоров с руководством Китая.

Кроме того, Вашингтон не исключает, что подобный шаг позволит добиться от Пекина ответных уступок, сообщает в пятницу, 18 января, издание The Wall Street Journal

Источники утверждают, что соответствующее предложение выдвинул американский министр финансов Стивен Мнучин, который полагает, что это решение успокоит рынки, находящиеся в нестабильном состоянии. Против подобного шага, однако, выступает представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер, который расценивает его как слабость.