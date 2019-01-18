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Украинская журналистка Бойко арестована во Львове
18 января 2019, 07:19 [ «Аргументы Недели» ]
Во Львове суд арестовал на два месяца депортированную из России украинскую журналистку Елену Бойко.
Бойко арестована на два месяца. Об аресте журналистки на 60 суток сообщило областное управление Службы безопасности Украины (СБУ).
СБУ называет Елену Бойко "антиукраинской пропагандисткой". Бойко, депортированную из России за нарушения правил пребывания на территории страны, по решению Преображенского суда Москвы задержали на Украине сотрудники СБУ сразу, как только она вернулась. Харьковский суд арестовал ее, отправив в СИЗО Львова.
Бойко известна критикой политики президента Украины Петра Порошенко. Украинские правоохранители расследуют дело в ее отношении за призывы к нарушению территориальной целостности страны.
Бойко просила помощи у Общественной наблюдательной комиссии Москвы. Она рассказывала правозащитникам, что в последнее время в ее адрес активно поступают угрозы. По ее мнению, арест на территории украинского государства был инициирован из-за ее пророссийской позиции. "Окажусь на Украине - мне не жить. Или убьют, или засадят в тюрьму, где я сама умру", - говорила журналистка.
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