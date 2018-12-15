Украинская журналистка Елена Бойко, ожидающая депортацию на Украину за нарушение правил пребывания на территории России, просит помощи у Общественной наблюдательной комиссии Москвы. Суд в Москве вынес решение депортировать украинскую журналистку

Бойко рассказала правозащитникам, что в последнее время в ее адрес активно поступают угрозы. По ее мнению, арест на территории украинского государства был инициирован из-за ее пророссийской позиции.

"Я абсолютно убеждена, что все, что со мной сейчас происходит - козни моих многочисленных украинских недоброжелателей. И ничто иное", - сказала журналистка, чьи слова цитирует телеканал РенТВ.

По словам Бойко, накануне в соцсетях ей посоветовали готовиться встречать новогодние праздники в "необычном месте": "Окажусь на Украине - мне не жить. Или убьют, или засадят в тюрьму, где я сама умру".