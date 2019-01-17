Сербия и соседние с ней европейские страны испытывают огромную потребность в увеличении поставок газа, заявил министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Александар Антич. Владимир Путин прибыл в Сербию с однодневным визитом

Сербия выразила чрезвычайную заинтересованность в прокладке части газопровода «Турецкий поток» через свою территорию, поскольку испытывает острую необходимость в увеличении поставок газа.

«Разговоры о строительстве части газопровода для Сербии – одни из самых важных в повестке дня. Сербия испытывает огромную потребность в новом газе и чрезвычайно заинтересована в строительстве этой части газопровода. Я думаю, что мы очень близки к этому», - заявил сегодня Александар Антич.

Ранее президент Сербии Александар Вучич сделал заявление, что Сербия не намерена отказываться от российского газа в угоду западным интересам.

Президент России Владимир Путин сегодня находится в Сербии с однодневным официальным визитом. По итогам переговоров Владимира Путина с президентом Сербии планируется подписать соглашение о сотрудничестве в области энергетики, сообщает ТАСС.