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Сербия рассчитывает, что "Турецкий поток" пройдет через ее территорию
17 января 2019, 18:32 [ «Аргументы Недели» ]
Сербия и соседние с ней европейские страны испытывают огромную потребность в увеличении поставок газа, заявил министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Александар Антич.
Сербия выразила чрезвычайную заинтересованность в прокладке части газопровода «Турецкий поток» через свою территорию, поскольку испытывает острую необходимость в увеличении поставок газа.
«Разговоры о строительстве части газопровода для Сербии – одни из самых важных в повестке дня. Сербия испытывает огромную потребность в новом газе и чрезвычайно заинтересована в строительстве этой части газопровода. Я думаю, что мы очень близки к этому», - заявил сегодня Александар Антич.
Ранее президент Сербии Александар Вучич сделал заявление, что Сербия не намерена отказываться от российского газа в угоду западным интересам.
Президент России Владимир Путин сегодня находится в Сербии с однодневным официальным визитом. По итогам переговоров Владимира Путина с президентом Сербии планируется подписать соглашение о сотрудничестве в области энергетики, сообщает ТАСС.
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