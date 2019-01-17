В Париже туриста избила стриптизерша

В центре французской столицы британец был избит владелицей и сотрудницей местного стриптиз-клуба. Обе женщины в настоящий момент задержаны сотрудниками полиции, передает "Свободная пресса".

Мужчину заманили в клуб All in, пообещав приват-танец за 50 евро, но уже внутри оказалось, что стоимость услуги гораздо выше. Турист отказался платить и получил железным прутом по голове, пишет издание.

Мужчину остановили уже на улице - одна из девушек достала пистолет. Британцу пришлось заплатить. На следующее утро он отправился в полицию с заявлением. Сейчас идет расследование инцидента.