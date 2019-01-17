В ЛНР назвали готовое к применению против Донбасса «техногенное оружие» Киева

Родион Мирошник, представляющий непризнанную ЛНР на мирных переговорах в минском формате, прокомментировал обнаружение взрывных устройств на дамбе водохранилища, которое питает протекающую через территорию республики реку Лугань. Соответствующую запись Мирошник оставил на своей странице в Facebook.

Бомбы, о которых идет речь, некоторое время назад нашли международные наблюдатели. В Луганске полагают, что к минированию объекта причастна украинская сторона.

Как отметил Родион Мирошник, разрушение дамб и шлюзов, подрыв промышленных предприятий является «техногенным оружием», которое Киев готов применить против Донбасса. Задействование данного варианта властями соседнего государства может повлечь большие жертвы среди гражданского населения, предупредил переговорщик.

Ранее в четверг сообщалось, что СМИ спрогнозировали «молниеносное подавление» армии Украины в случае ее нападения на Донбасс.